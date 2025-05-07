В Пакистане раскрыли цели ракетных ударов Индии

В Пакистане заявили, что Индия нацелена на водные ресурсы страны. Об этом сообщил генеральный директор межведомственного управления по связям с общественностью (ISPR) пакистанских вооруженных сил, генерал Ахмед Шарифа Чаудхри, передает телеканал Geo TV.