И Ленин не писал о людях подобный оскорбительный бред, который вы тут приводите в начале статьи. Ленин был хорошо воспитан, в отличие от некоторых.

Валерий Каулин

Цитата из Ленина без ссылки на первоисточник? Это нечто новое! Хотя ныне даже Библию так умудряются цитировать. Остальное просто в пустую. Пролетариат, как класс, в стране уже уничтожен. Так что о его интересах можно не упоминать. А остальные друг с другом в конечном итоге договорятся. Но в своих интересах, которые с интересами народа не пересекаются!