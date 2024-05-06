☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 415 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина
    Не не!!! Пусть там остаются!!!! Границу закрыть!!!! А тех кто протиснется в тюрягу на пожизненно за измену Родине!!!!Блумберг релокант...
  • Evgenija Palette
    Да что вы. ЖИДЫ БЫЛИ ДО СМЕРТИ РАДЫ, ЧТО УДАЛОСЬ ИХ УПЕЧЬ "В СОЮЗ"!... Какие уж тут извинения...Наши соседи нам у...
  • Леонид Руси
    Меня интересует, а Таджикистан извинялся за свои зверства по отношению к русским в годы их революции?Наши соседи нам у...

Узелок

Узелок

1 В. И. Ленин писал: «Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
И Ленин не писал о людях подобный оскорбительный бред, который вы тут приводите в начале статьи. Ленин был хорошо воспитан, в отличие от некоторых.
Ответить
1 час.
Валерий Каулин
Цитата из Ленина без ссылки на первоисточник? Это нечто новое! Хотя ныне даже Библию так умудряются цитировать. Остальное просто в пустую. Пролетариат, как класс, в стране уже уничтожен. Так что о его интересах можно не упоминать. А остальные друг с другом в конечном итоге договорятся. Но в своих интересах, которые с интересами народа не пересекаются!
Ответить
30 мин.
Evgenija Palette
При  всем уважении к вам - ЛЕНИН ПИСАЛ ЕЩЕ ХУЖЕ... Может ли кто-нибудь из известных нам негодяев сравниться с ним в НЕНАВИСТИ К РОССИИ...
Ответить
27 мин.

Картина дня

наверх