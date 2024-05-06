1 В. И. Ленин писал: «Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов».
Узелок
Комментарии
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лл
лина любимцева
И Ленин не писал о людях подобный оскорбительный бред, который вы тут приводите в начале статьи. Ленин был хорошо воспитан, в отличие от некоторых.
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1 час.
Валерий Каулин
Цитата из Ленина без ссылки на первоисточник? Это нечто новое! Хотя ныне даже Библию так умудряются цитировать. Остальное просто в пустую. Пролетариат, как класс, в стране уже уничтожен. Так что о его интересах можно не упоминать. А остальные друг с другом в конечном итоге договорятся. Но в своих интересах, которые с интересами народа не пересекаются!
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30 мин.
Evgenija Palette
При всем уважении к вам - ЛЕНИН ПИСАЛ ЕЩЕ ХУЖЕ... Может ли кто-нибудь из известных нам негодяев сравниться с ним в НЕНАВИСТИ К РОССИИ...
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27 мин.
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