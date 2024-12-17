СВО закончится победой. А потом начнётся СВО-2: Полковник Пинчук раскрывает секретные послания Путина и Белоусова Юлия СоколоваВладимир Путин и Андрей Белоусов на расширенном заседании Минобороны обозначили решимость России довести СВО до победного завершения, однако это только первый шаг в новой исторической реальности.