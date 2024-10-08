Мельникова может стать сенатором от Псковской области в Совфеде

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов внес кандидатуру Мельниковой на рассмотрение депутатов и одновременно подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 15 октября, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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