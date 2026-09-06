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Большая часть годового роста биткоина приходится всего на несколько дней

Большая часть годового роста биткоина приходится всего на несколько дней

Исторический анализ динамики Bitcoin с 2010 по 2026 год показывает, что основная часть годовой доходности актива формируется за очень короткие периоды.

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