«Есть заблуждения»: автор хитов Пугачевой и Ротару об их «отмене» в России

Автор хитов Пугачевой и Ротару Шаганов призвал не «отменять» их в России Автор песен народных артисток СССР Аллы Пугачевой и Софии Ротару Александр Шаганов высказал мнение в разговоре с news, что у певиц сегодня наблюдаются некие заблуждения.
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