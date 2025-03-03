«Есть заблуждения»: автор хитов Пугачевой и Ротару об их «отмене» в России

Автор хитов Пугачевой и Ротару Шаганов призвал не «отменять» их в России Автор песен народных артисток СССР Аллы Пугачевой и Софии Ротару Александр Шаганов высказал мнение в разговоре с news, что у певиц сегодня наблюдаются некие заблуждения.