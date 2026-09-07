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Рябков назвал иранский вопрос самым острым для БРИКС

Рябков назвал иранский вопрос самым острым для БРИКС

Ситуация вокруг Ирана является наиболее острым вопросом в политическом плане для БРИКС. Об этом замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сказал Аналитическому центру ТАСС перед саммитом объединения в Нью-Дели.

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