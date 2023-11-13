На Госуслугах появится информация о медобследованиях новосибирцев

Губернатор Андрей Травников анонсировал появление нового функционала государственного портала.Жители Новосибирской области смогут получать результаты медицинских обследований посредством портала госуслуг.
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