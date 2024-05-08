Градовая среда или Хороводница: как 8 мая привлечь любовь по народным обрядам

В православном мире после Пасхи еще целую неделю праздничными гуляниями отмечают Воскресение Христа. В народе каждый день Светлой седмицы, как прозвали это время в народе, имеет собственные традиции празднования.
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