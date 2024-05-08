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Градовая среда или Хороводница: как 8 мая привлечь любовь по народным обрядам

Градовая среда или Хороводница: как 8 мая привлечь любовь по народным обрядам

В православном мире после Пасхи еще целую неделю праздничными гуляниями отмечают Воскресение Христа. В народе каждый день Светлой седмицы, как прозвали это время в народе, имеет собственные традиции празднования.

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Комментарии
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валерия
Модераторы: проверяйте текст.  Залили информацию с прошлого года и даже не изволили его прочесть. Вот и вышло, что  &quot;Светлая седмица 17 — 22 апреля 2023&quot;. Как-то нехорошо  получилось....
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