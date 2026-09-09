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Представлен Zeekr 7X 2027 с новой батареей Golden Brick. Продажи модели превысили 200 000 машин

Представлен Zeekr 7X 2027 с новой батареей Golden Brick. Продажи модели превысили 200 000 машин

Кроссовер получит новый LFP-аккумулятор и мотор на 496 л.с. В документах китайского Министерства промышленности и информационных технологий появилась новая версия Zeekr 7X 2027 модельного года.

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