Строительство нового дома в селе Птичное по программе реновации

В административном округе Москвы началось строительство нового жилого дома по программе реновации. Это стало возможным благодаря утверждению градостроительного плана земельного участка площадью 0,64 га в Филимонковском районе.
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