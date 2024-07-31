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Строительство нового дома в селе Птичное по программе реновации

Строительство нового дома в селе Птичное по программе реновации

В административном округе Москвы началось строительство нового жилого дома по программе реновации. Это стало возможным благодаря утверждению градостроительного плана земельного участка площадью 0,64 га в Филимонковском районе.

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