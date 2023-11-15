DTF: российско-украинская команда Team Spirit не попала в шорт-лист TGA 2023

Российско-украинский коллектив профессиональных игроков в Dota 2 – Team Spirit – не вошел в список номинантов на премию The Game Awards 2023 (TGA 2023) в категории "Лучшая киберспортивная команда", несмотря на победу на The International.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии