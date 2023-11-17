В Мариуполе восстановили памятник труженикам города погибшим в годы Великой Отечественной Войны.При нацистском режиме на Украине этого конечно же было бы невозможно сделать - наоборот, украинские нацисты сносят такие памятники.
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