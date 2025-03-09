Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обвинила главу немецкой разведки Бруно Каля в желании продолжить конфликт за счет украинцев.