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Тимошенко обвинила главу немецкой разведки в желании продолжать конфликт на Украине

Тимошенко обвинила главу немецкой разведки в желании продолжать конфликт на Украине

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обвинила главу немецкой разведки Бруно Каля в желании продолжить конфликт за счет украинцев.

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