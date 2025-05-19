Риск и адреналин: Туристов на пляже сбил с ног мощный поток воздуха от самолёта

Группу туристов сбил с ног мощный поток воздуха от самолёта, взлетавшего с аэропорта Принцессы Юлианы на Синт-Мартене — автономной стране в составе Королевства Нидерландов, расположенной в Карибском море.
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