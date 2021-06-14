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Хозяева подбросили маленького котенка в подъед дома и ушли, не оставив малышу даже хлеба

Хозяева подбросили маленького котенка в подъед дома и ушли, не оставив малышу даже хлеба

Однажды, придя вечером после работы домой, наша героиня принялась готовить ужин и ждать мужа. Супруг появился совсем скоро.

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Андрей Балашов
Только идиот кормит кошек хлебом... А те кто выбросил котенка, да еще и породистого, просто кретины...
Наталья Давыдова
А если НЕ породистого,то Не кретины????
Элеонора Коган
Спасибо доброму человеку за спасение очаровашечки, маленькой Симочки!!!!А те, кто выбросил её, просто скоты и твари, чтоб им аукнулось.

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