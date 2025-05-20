Голова ледохода на Оби за сутки прошла 33 км и приблизилась к Салехарду

Ранним утром во вторник, 20 мая, лед на Оби в районе Салехарда пришел в движение. По данным Единой картографической системы, ледоход возле столицы Ямала начался на 90%, до города голове осталось преодолеть 35 километров.
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