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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Голова ледохода на Оби за сутки прошла 33 км и приблизилась к Салехарду

Голова ледохода на Оби за сутки прошла 33 км и приблизилась к Салехарду

Ранним утром во вторник, 20 мая, лед на Оби в районе Салехарда пришел в движение. По данным Единой картографической системы, ледоход возле столицы Ямала начался на 90%, до города голове осталось преодолеть 35 километров.

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