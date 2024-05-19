Суперкроссовер Ferrari сразился в гонке сразу с тремя спорткарами марки

Британский канал Carwow устроил дрэг-гонку между сразу четырьмя автомобилями Ferrai. Флагманский супергибрид Ferrari SF90 Stradale, гибридное купе Ferrari 296 GTB, купе Ferrari 812 Superfast и новый кроссовер Ferrari Purosangue наглядно продемонстрировали свои возможности в равных условиях на одной трассе в общем заезде друг с другом.