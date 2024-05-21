Мигранты «усыновили» детей для получения гражданства

В Приморье женщина приписала своим детям отцовство мигрантов из Узбекистана. Возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент PRIMPRESS со ссылкой на Объединённую пресс-службу Судебной системы Приморского края.
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