💻 Искусственный интеллект существенно упрощает работу юристов и экономит время граждан Основатель образовательной платформы в сфере искусственного интеллекта, эксперт в области ИИ Анна Дудник поделилась примерами успешного применения технологий искусственного интеллекта для решения юридических задач.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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