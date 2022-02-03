Глава МИД Никонорова: ДНР не получала предложений от Турции о переговорах в Стамбуле

ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что республика не получала официальных предложений от Турции о проведении заседаний контактной группы по Донбассу в Стамбуле.