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Глава МИД Никонорова: ДНР не получала предложений от Турции о переговорах в Стамбуле

Глава МИД Никонорова: ДНР не получала предложений от Турции о переговорах в Стамбуле

ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что республика не получала официальных предложений от Турции о проведении заседаний контактной группы по Донбассу в Стамбуле.

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