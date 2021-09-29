Мир подходит к критической черте. Россия тоже

Закон и ПорядокПолитикаМир подходит к критической черте. Россия тоже Виктор Мараховский Крупнейшее деловое СМИ предупреждает: развитый мир подходит к критической черте.Вернуться к статье169НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь ЛопандинВ Америке и в Европе скоро действительно останутся одни старые пидорасы и лесбиянки,детей то рожать не кому будет.ААлексейстатья о замещении русского населения России среднеазиатами. а зачем мне такая РоссияАлександр ИноземцевСколько у Вас... ДЕТЕЙ, внуков? 😉ААлексейвсе эти люди в никабах и хиджабах в России оккупанты. я знаю, что меня и таких как я за эти слова оккупанты, либеральная пресса и оккупационная власть будет прессовать.Анатолий ВитушкинЕвропа постепенно превращается в Азию (по населению).АЛЕКС БАМВсё это придумали либерасты.Александр ЗолоторевА решение уже давно нашлось.Под благовидным предлогом провели пенс.реформу под нажимом Мирового правительства. И это не только в России.Старики будут теперь выходить на пенсию в 65.а где-то и больше. Естественно.кто тяжелее ручки ничего не поднимают.а таких ноль целых.х десятых процентов..те выдержат.те же.кто занят физическим трудом.как раз и получиться.старики будут приносить пользу.пока их не будут выносить с работы прямиком на кладбище после некоторых процедур.Не говорю уж про то.сколько им нерв потрепят перед пенсией.ускоряя этот процесс.Молодые же коллеги гораздо проворнее.сильнее и здоровее.а где-то и интеллектуальней и часто .как заметил.этим кичаться перед старшим поколением.пытаясь доказать свое всяческое превосходство.а то и переходят в прямое противостояние.плетя интриги и устраивая всякие пакости.И этот своеобразный конфликт.который описал еще Лев Толстой в романе Отцы и дети.не урегулировать никакими законами.Но.это же.конечно.учитывалось теми.кто принимал подобные законы.Конечно же.старики не нужны для экономики.И делается все и будет делаться в будущем.чтобы их стало меньше.Подают это так.что это принесет в будущем пользу подрастающему поколению.Хорошо.тогда почему даже не поднимается вопрос.чтобы не дожившие до пенсии.их хотя бы часть денежных накоплений.которые они перечисляли в Пенсионный фонд на протяжении жизни не отдавать родственникам?Вопрос этот поднимался в Думе.но.был отклонен.Вот и получается.что это делается не только для будущего.но и для настоящего.И кто-то в настоящем в этом здорово заинтересован.Николай ТитовАлександр, не нужно нас пугать. Сколько там этих стариков-то? В России чуть ли не половина мужского населения служат, это и армия и МВД и ФСБ с входящими туда погранчастями и ..... много их, служивых. Все они чем-то там заняты до 45 лет, а потом свободны как птычки. И это не считая большую группу гражданских профессий имеющих право на льготы, это такие как: - металлурги, шахтеры, пилоты, ..... там длинный список. Так что тех самых работяг о судьбе которых вы тут рыдаете, по факту не так уж и много, совсем не много.Александр ЗолоторевА я и не рыдаю.глупости Вы говорите.Причем тут военные?!И гражданских совсем немного?!А реформа пока еще и не вошла в полную силу.Она идет пока еще с 19 года.За год по полгода отодвигают.это пока немного.Поколение 60 ых уже отодвинули.а потом будет все нормально.как я и сказал.СергейДля того, что бы вырыть котлован, можно пригласить 10000 землекопов или один экскаватор. Аффтор пугает нас будущим с землекопами.Николай ТитовНа мой взгляд, данная статья не более чем страшилка. Есть такой мужик, Х. Медоуз. Он профессор Массачусетского технологического института и автор книги "Пределы роста", а так же компьютерной программу World-1 и последующих ее модификаций. Программа утверждает, что к 2035 году нас на Земле станет 10 миллиардов. Сейчас где-то близко к 8. Но с учетом того, что за период с 1950 года по настоящее время прирост составил более 6 миллиардов, добрать за 15 лет еще 2 миллиарда - вопрос вполне решаемый. И что тогда - да ничего особенного, просто есть будет нечего, сформируется золотой миллиард из Сечиных, Миллеров, Дерипасок и Обрамовичей. Межгосударственные и межэтнические проблемы настолько обостятся, что за счет бесконечных войн и болезней, численность населения с 10 миллиардов снизится к 2060 году до 2,5 и..... так все и будет, до следующего раза. Не верите - читайте книжки, думайте, анализируйте и по меньше слушайте Соловьева с Киселевым, они Вам такого наговорят, ни одни уши не выдержат.GGlebГлупая статья. Аффтар-аналитег)))БОБорис ОсиповНиколай АрзамасцевУх ты..! Мир подходит и подходит... А черта всё критичнее и критичнее! Очередной предсказамус решил нас покошмарить, а я-то в квартире краны́ поменял. И новая плитка, и стеклопакеты… Но если корячится полный аврал, Тогда на фига городил я всё это? Путёвки в Италию зря приобрёл, Жену обещал повести к ювелирам… Видать, не успею, а как же футбол? Что, нашим не стать чемпионами мира?!" (Тимур Шаов)Nikolia Vovchenko"Красиво"разводит автор...Дед Мазай МазаевИнтересно что запоёт сам автор, когда ему самому стукнет лет 65-70. Наверняка придумает что-нибудь, что бы покоптить небо подольше.Комментировать
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