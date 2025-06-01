Журналист Рабинер раскритиковал Сафонова за отказ общаться с российской прессой

Известный российский журналист и писатель Игорь Рабинер в своем Telegram-канале подверг критике российского голкипера французского "ПСЖ" Матвея Сафонова, который не стал разговаривать с представителями российской прессы после финала Лиги чемпионов.
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