Глава Союза пенсионеров Рязанский: Стаж для пенсии можно «докупить»

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил, что россияне в праве «докупить» недостающий стаж для получения пенсии или претендовать на государственные социальные выплаты, — пишет «Радио 1».
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