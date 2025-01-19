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Курские новости

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Хинштейн на Крещение поделился впечатлениями от курских храмов

Хинштейн на Крещение поделился впечатлениями от курских храмов

«Курская земля является колыбелью православных традиций и духовной опорой нашего народа. В праздник Крещения Господня хочется пожелать всем нам беречь связь с прошлым, приумножать духовные и культурные богатства», - написал губернатор в своем тг-канале.

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