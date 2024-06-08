Процедура выборов в парламент Южной Осетии

Согласно Конституции Южной Осетии (2001), высшим представительным законодательным органом республики является однопалатный парламент, который избирается сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
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