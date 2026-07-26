"Now Taking Reservations For 2031 Delivery": GE Vernova Gas Turbine Backlog Climbs To 116 GW By Brian Martucci of UtilityDive GE Vernova posted double-digit revenue and order growth in the second quarter, driven once again by continued strong performance in its Power and Electrification business segments.
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