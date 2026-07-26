Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

"Now Taking Reservations For 2031 Delivery": GE Vernova Gas Turbine Backlog Climbs To 116 GW

"Now Taking Reservations For 2031 Delivery": GE Vernova Gas Turbine Backlog Climbs To 116 GW

"Now Taking Reservations For 2031 Delivery": GE Vernova Gas Turbine Backlog Climbs To 116 GW By Brian Martucci of UtilityDive GE Vernova posted double-digit revenue and order growth in the second quarter, driven once again by continued strong performance in its Power and Electrification business segments.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии