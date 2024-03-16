В образовательном центре “Сириус” 15 марта прошел концерт с участием лауреатов Международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского.
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В образовательном центре “Сириус” 15 марта прошел концерт с участием лауреатов Международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского.