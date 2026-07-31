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В Госдуме рассказали о повышении пенсии для некоторых граждан

В Госдуме рассказали о повышении пенсии для некоторых граждан

Работающие пенсионеры, которые трудились в 2025 году, получат повышение пенсии, но с ограничением не более трех индивидуальных пенсионных коэффициентов, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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