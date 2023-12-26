В Пензенской области полицейские и общественники присоединились к акции «Полицейский Дед Мороз»

В рамках традиционной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники УМВД России по г. Пензе совместно с Общественным советом при ведомстве поздравили детей областного центра с наступающими зимними праздниками.
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