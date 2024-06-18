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Царьград

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В Новосибирске опечатали стройплощадку школы на улице Спортивной

В Новосибирске опечатали стройплощадку школы на улице Спортивной

На строительстве долгожданной школы в микрорайоне Чистая слобода нашли многочисленные нарушения.Судебные приставы в Новосибирске опечатали стройплощадку школы, возводимой на улице Спортивной в Ленинском районе.

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