Шаровидные липы привезут в Петербург из подмосковного питомника

Адмиралтейский район Петербурга обсадят стройными рядами лип с шаровидными кронами. Садово-парковое предприятие «Центральное» закупит деревца у крестьянского хозяйства, расположенного в рабочем поселке Шаховская Московской области.
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