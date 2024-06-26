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В Рязани проходит Кубок России по стрельбе из лука

В Рязани проходит Кубок России по стрельбе из лука

В Рязани проходят соревнования по стрельбе из лука в рамках Кубка России по этой дисциплине. Участники из разных регионов страны, включая Челябинскую, Самарскую, Калужскую, Московскую, Ярославскую области, город Москву и Республику Башкортостан, борются за победу на трассе протяженностью 1 километр у женщин и 1200 метров у мужчин.

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