В Рязани проходит Кубок России по стрельбе из лука

В Рязани проходят соревнования по стрельбе из лука в рамках Кубка России по этой дисциплине. Участники из разных регионов страны, включая Челябинскую, Самарскую, Калужскую, Московскую, Ярославскую области, город Москву и Республику Башкортостан, борются за победу на трассе протяженностью 1 километр у женщин и 1200 метров у мужчин.