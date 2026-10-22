Программа долгосрочных сбережений (ПДС) работает в России уже третий год. Этот инструмент призван помочь россиянам сформировать сумму накоплений, которые в будущем можно либо получить все сразу, либо оформить ежемесячные выплаты в качестве добавки к пенсии.
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