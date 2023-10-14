Ямальские стоматологи рассказали, почему может не хватать талонов

Стоматологи Ноябрьской центральной городской больницы объяснили, почему талонов к ним не хватает. По словам сотрудников НЦГБ, причина в том, что горожане записываются на прием, а потом просто не приходят.
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