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Россия, Иран и инцидент с темой Зангезурского коридора

Россия, Иран и инцидент с темой Зангезурского коридора

Первая неделя сентября принесла не очень позитивные новости с южного направления. С позитивными новостями уже давно сложился некоторый дефицит, однако Иран (а речь о новостях оттуда) здесь представлял собой приятное исключение.

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