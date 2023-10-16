Теплая осень продлила грибной сезон на Урале

Уральцы не спешат закрывать грибной сезон. Поскольку снег не выпал, в лесу еще встречаются грибы. Любителям тихой охоты попадаются рыжики, маслята и даже опята, которые, по словам грибников, пошли «вторым слоем».
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