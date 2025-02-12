"Альтернативы нет". Депутат АКЗС пообещала сохранить и улучшить СК "Обь" в Барнауле

Татьяна Ильюченко заявила, что к участию в жизни комплекса будут привлекать компанию "Магистраль" Спортивный комплекс "Обь" в Барнауле будет сохранен, а качество предоставляемых услуг должно значительно вырасти.
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