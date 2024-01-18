В России выросла зона покрытия сотовой связью. Вопреки санкциям и дефициту

По итогам прошлого года у всех четырех российских операторов вырос характеризующий покрытие сетью сотовой связи интегральный коэффициент Coverage ScoreКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные крупнейшего в мире измерителя скорости и доступности мобильного интернета Ookla, покрытие мобильного интернета и сотовой связи в России улучшилось за второе полугодие 2023 года.