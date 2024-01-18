Digitalocean.ru
Глубина ТеченияФауна
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Digitalocean.ru

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Борисова
    Ерунда! Всё открывается!«Госуслуги» перес...
  • Константин Самарин
    М-дя... ни дай бог кто-то гороха поест передд пронюхиванием.Колонки передают ...
  • Михаил Шаповалов
    Опасная тема. Не дай Бог не туда ине так посмотреть. Оглянуться не успеешь на свой уже голый зад.Wildberries начал...

В России выросла зона покрытия сотовой связью. Вопреки санкциям и дефициту

В России выросла зона покрытия сотовой связью. Вопреки санкциям и дефициту

По итогам прошлого года у всех четырех российских операторов вырос характеризующий покрытие сетью сотовой связи интегральный коэффициент Coverage ScoreКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные крупнейшего в мире измерителя скорости и доступности мобильного интернета Ookla, покрытие мобильного интернета и сотовой связи в России улучшилось за второе полугодие 2023 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх