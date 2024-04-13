«Дамба выдержит наводнение?» В Кургане 5 дней укрепляли берег

В Кургане перед приходом беспрецедентного наводнения пять суток укрепляли дамбу. Работники предприятий, чиновники, волонтеры, спасатели МЧС, студенты и школьники — все круглосуточно стояли на защите города.
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