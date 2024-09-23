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Компанию всё-таки национализируют: Наконец стало понятно зачем Кадыров вмешался в разборки Wildberries и защитил Владислава Бакальчука

Компанию всё-таки национализируют: Наконец стало понятно зачем Кадыров вмешался в разборки Wildberries и защитил Владислава Бакальчука

Интересная жизнь с Vera Star Участие главы Чеченской республики Рамзана Ахматовича Кадырова в разборках компании Wildberries свидетельствует о планах государства полностью либо частично национализировать активы миллиардного маркетплейса, об этом заявил авторитетный политолог Илья Гращенков.

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Комментарии
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лм
людмила мишенкова
Оказывается национализировать можно все, достаточно обратиться к Кадырову. Надо ему список предоставить желаний народных
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3 час.
soylosan
Ой да ладно. Вштырило, что баба в бизнесе рулит. Вот и влез. Никакой национализации. Просто его &quot;орлов&quot; раскатали по приказу бабы.
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3 час.
Анжела
про братьев-армян, которые с теткой задружили сильно и отжимают сладенькое ни слова? тока Russ Outdoor?
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52 мин.

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