Компанию всё-таки национализируют: Наконец стало понятно зачем Кадыров вмешался в разборки Wildberries и защитил Владислава Бакальчука

лм людмила мишенкова Оказывается национализировать можно все, достаточно обратиться к Кадырову. Надо ему список предоставить желаний народных

soylosan Ой да ладно. Вштырило, что баба в бизнесе рулит. Вот и влез. Никакой национализации. Просто его "орлов" раскатали по приказу бабы.