«Унижения и ужас»: немецкий журнал очень негативно оценил итоги поездки Зеленского в США Очередная поездка главного киевского попрошайки в США обернулась полным фиаско.
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«Унижения и ужас»: немецкий журнал очень негативно оценил итоги поездки Зеленского в США Очередная поездка главного киевского попрошайки в США обернулась полным фиаско.
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