Актриса Холли Берри опубликовала откровенное фото без белья

Звезда фильма "Женщина-кошка" Холли Берри разделась на камеру, оставшись без белья. 58-летняя актриса позировала со спущенным кожаным комбинезоном перед зеркалом в туалете и поделилась кадром в личном блоге.
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