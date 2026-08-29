Министр Фальков призвал использовать ИИ для повышения качества образования

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на V Казанском глобальном молодежном саммите (26-30 августа) в Татарстане призвал использовать искусственный интеллект для улучшения качества образования и предостерег от его применения в недобросовестных практиках.
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