Неизвестные в Алуште срубили деревья и стали застраивать землю у моря

В Алуште остановили стройку у моря, начавшуюся аккурат перед началом лета. Как и по всему Крыму, в Алуште перед началом сезона не переставали греметь экскаваторы и жужжать сварка — строительный ажиотаж наблюдался в каждом регионе полуострова.