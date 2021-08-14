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«Деметра-Холдинг» консолидировал активы «РусТрансКом»

«Деметра-Холдинг» консолидировал активы «РусТрансКом»

Издание сообщает, что «Деметра-Холдинг» — крупнейший в Российской Федерации вертикально интегрированный зерновой холдинг, который занимается трейдингом и экспортной логистикой, реализует стратегию, включающую консолидацию железнодорожных активов.

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