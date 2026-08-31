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Царьград

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Суд в Краснодаре вынес приговор за фиктивную регистрацию иностранцев

Суд в Краснодаре вынес приговор за фиктивную регистрацию иностранцев

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил Руслана Луцкина к одному году и восьми месяцам лишения свободы в колонии за фиктивную регистрацию 104 иностранных граждан в своей квартире.

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