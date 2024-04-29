🗣Грязь и пыль: Жители евпаторийского микрорайона Спутник-2 недовольны качеством грейдирования Большинство улиц в микрорайоне Спутнкик-2 не заасфальтированы.
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🗣Грязь и пыль: Жители евпаторийского микрорайона Спутник-2 недовольны качеством грейдирования Большинство улиц в микрорайоне Спутнкик-2 не заасфальтированы.