Подарил жене весы, а получил линейку: тонкий намек, который поняли не все

В отношениях важно не только то, что мы говорим, но и то, какие знаки внимания мы выбираем. Иногда один необдуманный подарок способен запустить целую цепочку событий, где каждый жест становится репликой в немом диалоге.
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