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Закон, порядок, государство

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Награду Совета Федерации РФ получил коллектив суворовского училища Уссурийска

Награду Совета Федерации РФ получил коллектив суворовского училища Уссурийска

Коллектив Уссурийского суворовского военного училища получил благодарность комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ.

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